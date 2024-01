Luego de su inesperada salida de Noticias Caracol y de abandonar Revista Semana meses después de su contratación, actualmente Juan Diego Alvira está más feliz que nunca con su programa ‘Sin carreta’ del Canal 1. Sin embargo, han sido varias las dudas por parte de sus seguidores con respecto el sueldo que tenía en Caracol, ya que se convirtió en una de las caras más queridas por los televidentes.

(Vea también: “Le declaro la guerra”: Juan Diego Alvira inició sufrido camino contra sobrepeso; así está)

Si bien, el periodista en diversas ocasiones ha buscado evadir este aspecto, recientemente habló del tema con Red+ Noticias: “Chismosos (…) Yo no llegué ganando mucho a Caracol, de verdad que no, pero ya estando ahí, porque me llama Caracol cuando yo trabajaba en Citytv”.

Alvira dejó claro que su salario era decente y que le pagaban bien. “No era el sueldo astronómico como algunos creen porque se sale de la televisión”. El periodista puso como ejemplo algunos países como Estados Unidos y México, asegurando que allí los presentadores sí cuentan con un sueldo bastante alto y según él, hasta se enriquecen con estas ganancias.

Además, el presentador confesó que meses más tarde le hicieron un reajuste. “Muy bueno, ganaba bien. No era de los que más ganaba en Caracol, pero si estaba dentro de un salario muy bueno”, haciendo la comparación sobre el promedio salarial en Colombia.

¿Cuáles son los proyectos de Juan Diego Alvira?

El periodista desde hace varios meses estrenó su programa ‘Sin carreta’, el cual siempre fue su sueño. Pues, en pasadas entrevistas Alvira confesó que esta fue una de las propuestas que hizo en Noticias Caracol, sin embargo, la respuesta no fue positiva como él esperaba.

Además de su regreso a la televisión ha buscado seguir dándose a conocer a través de la esfera digital, más allá de sus reportajes sobre las diversas situaciones que se dan en el país, ha buscado revelar detalles sobre su vida junto a su esposa Ana María Escobar y su hija María del Mar.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.