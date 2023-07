Juan Diego Alvira declinó de su trabajo en la revista sin haber cumplido un año, por sus ganas de regresar a la televisión, en donde hizo una carrera de más de 10 años.

(Vea también: Juan Diego Alvira destapa romance que tuvo con actriz y hasta dice cómo se llama)

Aunque había rumores de que el periodista iba a presentar el Noticiero de RCN, esa posibilidad se cayó, y él terminó montando su propio informativo, en donde llegó a buscar colaboradores.

No obstante, el Canal 1 le abrió las puertas para que tuviera su propio programa y ya está todo listo para que él haga su debut en su nueva casa, que será en el horario ‘prime’ de la televisión colombiana.

“Nos vamos a lanzar a la piscina repleta de tiburones, pirañas y cocodrilos. Pero con una propuesta distinta. Otra manera de informarse. […] [Serán] Temas contados de otra manera y los temas, además, que más nos duele”, declaró en este video (desde el minuto 16) de ‘Bésame’:

Cuándo vuelve Juan Diego Alvira a la televisión

El nuevo programa del periodista, ‘Sin carreta con Juan Diego Alvira’ se estrenará el miércoles 26 de julio desde las 7:00 y hasta las 8:00 de la noche, confirmó Alvira en ‘Bésame’.

Lee También

Justamente ese día, Caracol y RCN también tendrán novedades en sus programaciones.

Caracol estrenará ‘Yo me llamo’, programa que tendrá dos caras conocidas que no estuvieron en la temporada pasada, aunque no se cruzará con el debut de Alvira en Canal 1.

RCN, por su parte, dará inicio a su nueva serie ‘Tía Alison’, que llega como reemplazo de ‘Ana de nadie‘.