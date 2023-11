Jessica Cediel suele ser tema de conversación en redes y ahora volvió a serlo luego de una serie de historias de Instagram. La presentadora comenzó hablando de una celebración en su iglesia y terminó refiriéndose al Halloween como un festejo “satánico”.

“Voy para la iglesia porque estamos celebrando la Family Fun Night que es como una noche de diversión para toda la familia en lugar del Halloween. Y a propósito del Halloween quería compartirles un mensaje que Dios puso en mi corazón porque muchas veces pecamos por desconocimiento”, comenzó diciendo y continuó:

“Yo confieso que en el pasado me disfrazaba el 31 de octubre porque no tenía idea de lo que esto significaba. La fiesta del Halloween es algo totalmente diabólico, demoniaco y satánico. Así como existe el reino de la luz, que es de Dios, existe el reino de las tinieblas que es del Diablo. Entonces, cuando uno se disfraza, inocentemente le está dando permiso al diablo para que obre espiritualmente en su vida”.

Jessica Cediel dividió opiniones al hablar del Halloween

La famosa también aprovechó la oportunidad para leerles a sus seguidores algunos versículos de la Biblia y cerró sus historias afirmando que quería compartir esto para que las personas lo pensaran dos veces a la hora de disfrazarse para esta época.

“Acuérdense que la lucha no es con seres de carne y hueso, sino contra potestades, contra entidades espirituales que realmente sí existen y toman provecho de la fiesta que particularmente se celebra el 31 octubre. Por eso hacen rituales de sacrificios humanos, de animales, y todo esto es para adorar al perdedor de satán. A mí me pasó esto y lo quiero compartir con ustedes para que no caigan. Y es que cuando uno abre los ojos espirituales se da cuenta de muchas cosas”.

Las palabras de Jessica fueron compartidas por diferentes personas en Instagram. Y aunque recibió el apoyo de varios internautas, también se llevó varias críticas de quienes disfrutan esta celebración. Incluso, le recordaron algunos de sus disfraces de Halloween.

