Jesús Hernán Orjuela, mejor conocido como el padre ‘Chucho’, fue noticia esta semana porque se encontraba con una peregrinación en Israel buscando regresar a Colombia. Afortunadamente, el sacerdote consiguió retornar al país y aprovechó para hablar con el programa de Caracol Televisión, ‘Se dice de mí’.

En esta charla, se refirió a los rumores que lo señalan de tener distintas relaciones con mujeres. Él reafirmó que no tiene hijos y dejó claro que, aunque se le han presentado oportunidades porque hay personas que le manifiestan su amor, él piensa en Dios.

Incluso, en varias ocasiones, según contó, mujeres hermosas se le han acercado, pero él está enfocado en servirle a las personas. Asimismo, confirmó que también hay hombres que le coquetean.

“Cuando hay ese cariño de muchas mujeres, y de mujeres lindas que las abrazo con amor … Y personas que han llegado y te lo tengo que decir también, hombres que han venido y me dicen: ‘Padre, yo siento un cariño especial hacia usted’. Yo los abrazo con amor, con ternura”, dijo el padre ‘Chucho.

“Sé que detrás de ese amor que hay, ellos ven el ideal del amor de Dios”, agregó el sacerdote, pues para él es más un mensaje de agradecimiento por el trabajo que hace para mejorar la vida de la gente.

Por otro lado, recordó el episodio en el que lo involucraron con la modelo y presentadora Jéssica Cediel, el padre simplemente aclaró que solo tenían una amistad.

“Jéssica Cediel es una mujer muy buena, la quiero con todo el corazón. En su momento yo me acercaba y compartía con ella. Por todas partes me decían: ‘Usted que tuvo un hijo con Jéssica Cediel’. Pipe Bueno y Jéssica tenían una relación. A mí me ven con mi hermana [y dicen] que es mi amante”, señaló.