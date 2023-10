En muchas oportunidades, Jesús Hernán Orjuela, nombre de pila del padre ‘Chucho’, ha dicho que no tiene hijos, pero las especulaciones sobre posibles relaciones afectivas de él son constantes entre los que van a su iglesia y los que no.

De hecho, él lo sabe y en la historia que contaron en ‘Se dice de mí’ recuerda con gracia lo que dicen de él. “A mí me ven con mi hermana y ella es mi amante. Si me ven con mi hermano es mi amante”, contó.

El mismo sacerdote se ríe de esos comentarios que han escuchado hasta sus familiares y son precisamente ellos a los que él considera sus hijos y hasta sus nietos. De hecho, en el programa de Caracol Televisión contaron la historia que él tiene con una de las más pequeñas de su familia.

Se trata de María José, una bebé a la que él le cambió el primer pañal y que se convirtió en una de las mujeres que él más adora en el mundo.

“Dios me regaló a mi una princesa que es la hija de mi sobrina mayor. La nieta de mi hermano y mi cuñada. Es mi nietecita María José. Ella es la que alegra mi vida y me da la estabilidad de poder manejar todos esos sentimientos y no ser solo y amargado”, dice con una sonrisa en el rostro.

Aunque la niña es una adoración para la familia, lo es mucho más para él. “Es un amor increíble e infinito. María José a veces lo prefiere a él que a mí”, asegura Daniela, la madre de la niña y sobrina del clérigo. “Es algo muy especial él para ella y ella para él”, ratifica Ana Vilma de Orjuela, mamá del sacerdote.

De hecho, el padre ‘Chucho’ aprovechó para hablar de las mentiras que dicen de su familia: “Me dicen que soy del Tolima, que mi mamá llegó al sur a Ciudad Bolívar. Si esa fuera mi historia yo la contaría, pero esa no es la verdad”.

Por su paso en televisión, este sacerdote logró un reconocimiento que lo acercó a muchas personalidades de la farándula nacional. Varias de ellas son presentadoras que durante un tiempo fueron muy cercanas a él y con las que le armaron muchos rumores.

Su paso por ‘Muy buenos días’, matutino de RCN, fue uno de los dinamizadores de esas especulaciones y allí le armaron cuento con dos presentadoras: Laura Acuña y Jessica Cediel.

La primera ya está casada y con hijos, pero la segunda no, así que él recordó lo que le decían las personas que se le acercaban: “Usted disque tuvo un hijo con Jessica Cediel”, eran las palabras de muchas personas, dice el padre ‘Chucho’.

De hecho hasta a los mismos familiares les llegan con esos rumores y aseguran tener fotos, pero nada de eso es verdad, según el sacerdote. De hecho, cuando se hablaba de su amorío con Jessica Cediel, ella estaba con Pipe Bueno, de quien el clérigo dijo “es un hombre bueno”.

