El primero que aseguró que el nombre con el que se hizo famoso se lo debe a Jota Mario, fue el cura. Eso luego de recordar que todo se dio tras una oración, cuando el presentador le propuso que se quedara trabajando en RCN.

En ese entonces, el sacerdote le respondió que debía pedir permiso y fue ahí que Jota Mario, como intuyendo que sí iba a aceptar la oferta, le indicó cómo debía llamarse de ahora en adelante:

“Me preguntó: ‘¿Su nombre es?’. Y le respondí: ‘Hernán Orjuela’. Me dijo: ‘No, Hernán Orjuela, no. Es Hernán Orjuela Buenaventura [el presentador]’, pero molestando. Se rio y me dijo: ‘Jesús, ‘Chucho’; se va a quedar ‘padre Chucho’’… y me bautizó”.