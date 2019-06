View this post on Instagram

Cuando acepté ser la conductora de este especial sentí que seria la misión más difícil que abordaría en mis más de 17 años de carrera. Pensé: con lo sentimental que soy voy es a hacer el oso porque no pararé de llorar, pero por el contrario y con asombro “creo que me pasmé” (así que me perdonan si me ven muy seria) … solo al terminar me afloró el sentimentalismo natural en mi. Lo que veremos al igual que para ustedes para mi será una sorpresa, cuando grabé el viernes en la noche, el especial apenas era una gran idea, apenas se formaba sobre la marcha, veía cómo llegaban algunos amigos y colegas a los estudios del canal a dejar unas palabras, incluso apenas se contactaban artistas que no están en el pais. Es más, aseguro que al momento de escribir esto aún en el canal RCN siguen editando para llegar a las 6:00 en punto de la tarde y salir al aire para ustedes. Seguro echarán de menos a algunas personas, que si no están es solo porque no alcanzaron a llegar, algunos porque no tuvieron la fortaleza para hablar en público o porque el tiempo en tv no alcanza para tantas tantas personas que quisieran enviarle mensajes de amor a Jotica. En este preciso momento su familia está despidiendo a su ser más querido al lado de su padre y yo aseguro que el cielo se viste de fiesta para darle la más hermosa bienvenida. Este aplauso fue una petición que me hicieron @lauraacunaayala y @nethfuentes luego de contarles en la misión que me embarqué: “Nadie mas que tú para estar ahí, solo te pido que lo despidan con un fuerte aplauso así como él despedía a los grandes artistas” y para nosotras “Jotica eres el más grande de todos”! . Te aplaudimos de pie porque celebramos tu vida con alegría, como aseguramos te gustaría que fuera! Claudia Bahamon la reina de tu corazón. ♥️ Amor y fortaleza para la Familia Valencia, su amada esposa @nethfuentes . #SiempreJota 6:00 PM Por @canalrcn #CojanOficio . . . . Agradecimientos a todo el equipo de producción detrás de este lindo especial #SiempreJota @st.sebastianr @jamesdelaluna @paola_vargasosa @aminicia_ @isabelrofo29 @oswaldomartv @lamovidanuestratele @sivaniyoga @oscartsanchez @linamcaceres @catalinaramirezm @brigittevelasco