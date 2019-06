green

Una de las preguntas más recurrentes a raíz de la muerte de Jota Mario Valencia es dónde y cómo está Laura Acuña, amiga cercana del fallecido icono de la televisión colombiana, quien no se ha manifestado en ninguna de sus redes sociales verificadas.

Este interrogante se lo plantearon en la mañana del viernes a Milena López en medio de una entrevista con la emisora: “Yo la llamé ayer, no me contestó, pero entiendo su dolor. Es que Laura es familia de Jota. Laura vivió con Jota en su casa, en alguna época de su vida. Laura era una hija para Jota. Laura se hizo con Jota”, dijo López.

Enseguida, Milena añadió que “en estos días que no ha contestado, que ha estado regocijándose en el calor de su familia y en su hogar, la entiendo perfectamente. Es su manera de hacerle el duelo, es su manera de reencontrarse en su interior con lo que fue su relación con Jota. Yo creo que ella, por ahí en unos diitas, podrá salir al aire y hablar con los medios”.

En su conversación con La FM, Milena también dijo que aún no tiene claro dónde y cuándo serán las exequias de Jota Mario: “Yo no sé específicamente. Habían hablado que iba a haber una ceremonia en Medellín, luego me han dicho que en Bogotá, pero no lo tengo muy claro […] No tengo tanta claridad sobre el tema”.