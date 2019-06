View this post on Instagram

#Tbt Muy Buenos Días… Tú en mis pensamientos, tú en mis oraciónes. Te quiero Jotis, recuperate. @jotamariooficial // Ahora mi mensaje cambió y no lo esperaba. Te llevo siempre en mi corazón Jotis, no sería lo que soy. Sabes que te agradezco y que te adoro. Como decías tu: Te adelantaste en el camino.