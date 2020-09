green

No son los primeros, y probablemente no serán los últimos esposos que coinciden en decir que la famosa noche de bodas no debería ser el mismo día en que se celebra la unión, sino después, porque “uno está cansado, está borracho, entonces realmente no disfruta”, explicó la actriz en un en vivo, desde su experiencia.

Después de darles ese consejo a sus seguidores, ‘Chichila’ le preguntó a Santiago, que hizo la transmisión con ella, cómo había vivido él esa noche, y le dio ‘papaya’ para que el artista bromeara:

“Eso fue un carnaval, porque yo me preparé para ese momento, me metí al jacuzzi”. expresó, antes de ser interrumpido por la actriz que hace poco se reunió con sus excompañeras de ‘Oki-Doki’, que lo puso en evidencia y terminó su historia.

“Ya se iba quedando dormido como entre el jacuzzi, tocó sacarlo de ahí, se estaba ahogando, tocó darle respiración boca a boca […] En ese momento no respondió mucho, pero ya después ha dado la cara y respondió muy bien después de eso, pero esa noche no fue para nada esa historia de amor que todo el mundo cuenta, no me tocó”, finalizó ‘Chichila’ sobre el día de su matrimonio, hace ya 15 años.

Esa conversación de la pareja se puede escuchar en el siguiente video que replicó ‘Lo sé todo’ en su cuenta abiertas de Instagram: