green

En la conversación, el personaje le preguntó a Cecilia Navia: “¿Un fetiche que usted tenga?”, y ella respondió con gracia: “Yo tengo un fetiche con el barrio“, confesión que hizo que la entrevistadora soltara una carcajada.

“A usted le piden plata en la calle y le dice: ‘No le doy plata, pero me lo llevo para la casa'”, explicó ‘Diva’, y ‘Chichila’ ahondó mucho más en la información:

“Un día estábamos grabando una escena y era una persona que estaba herida; estábamos atendiéndola. El actor que estaba ahí era muy guapo, le estaban maquillando la herida y tenía una ‘chamba’ (cicatriz) que iba desde el esternón hasta el ombligo; suya, de verdad. Yo lo miraba y decía: ‘Qué tipo tan sexi'”.

La artista aseguró que quiso compartir su pensamiento con una colega que estaba cerca y a ella también le pareció atractivo; luego, las dos empezaron a preguntarle a él, con especial interés, que le había pasado.

“A mí me parece sexi como eso, como la calle. Que uno camine por La Candelaria y uno esté seguro. Que le griten ‘Oki Doki‘, y el otro se voltee y diga: ‘¿’Oki Doki’ quién?’. Me encanta, me parece lo más sexi”, concluyó la actriz.

Aquí está la entrevista completa, en la que ‘Chichila’ también recordó el extraño pacto que tenía con sus compañeras de ‘Oki Doki’: