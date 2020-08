green

Durante la charla con el informativo de Canal 1, el colombiano se dirigió a todas las personas que lo critican en redes sociales, en donde lo llaman hasta mantenido.

“Saben que sí, yo no hago nada en todo el día. Yo me levanto a las 11 de la mañana, a las 12 del día estoy desocupado. Ana Lucía (su esposa) me mantiene. Si quieren pensarlo así, piénsenlo”.

Jorge aseguró que no recibe “medio centavo” por expresar su posición política en redes sociales y que lo que defiende es su “idea de país”, pues desea que los políticos que gobiernen Colombia no tengan antecedentes delictivos.

Cárdenas reiteró que tiene varios emprendimientos, uno está relacionado con la exportación de aguacates, que funcionan entre México, Colombia y Estados Unidos; por lo tanto, se debe levantar muy temprano a trabajar.

“Ana Lucía me mantiene… muy enamorado”, concluyó.