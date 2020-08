View this post on Instagram

During 7 months we came together to bring these characters to life. I have to confess #Analia will stay in my heart forever. What a complex and beautifully broken individual. Bringing her to life was a true gift. Thank you @marlonmorenos @geoslebi @julianagalvisv @michellemanterola @santifelipeg @edwinmayaoficial @carocuervo @ortossoyuz @anawills @alejoactor @lukas.kristo @vega.camilo and all the rest of the cast and crew for this ride!!! It was a true privilege to bring this great story to life✨✨ Thank You @cmoproduccionessas and @caracoltv for helping us share it with the world….FINALLY IT’S HERE!! #HerMothersKiller #LaVenganzadrAnalia on @netflix @netflixlat BUEN VIENTO Y BUENA MAR COMPAÑEROS DE SET Y DE CORAZON: LOS QUIERO MUCHIIIISIMO….❤️❤️❤️