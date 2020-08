green

“Me acuerdo que habíamos quedado con las ‘Oki Doki’ que la primera a la que le pasara [que perdiera la virginidad] llevaba una rosa para todas al otro día”, aseguró la famosa en la charla, donde no dio nombres de sus colegas con las que hizo el pacto, pero no se descarta que entre ellas estén Carolina Cuervo y Verónica Orozco, con quien siempre se ha mostrado muy cercana; es más, esta semana exhibieron una sesión de fotos que hicieron y hasta recordaron un toma del pasado.

Luego, la actriz agregó que hubiera preferido llevar otra cosa para hacer la revelación, pues aseguró que su primera experiencia sexual “no fue chévere para nada”.

“A mí me provocaba llegar pero, yo no sé, como con una espiga de trigo, porque yo decía: ‘Esto es horrible’”, añadió.

Enseguida, la celebridad también dio los detalles de por qué esa primera vez no le gustó y, en parte, tuvo que ver que fue con un novio “mucho mayor”.

“Uno se imaginaba, no sé, una fogata, el amor, la cosa, de pronto experimentar con otra persona que esté igual que tú, perdido, pero no, lo mío no fue tan chévere. […] El personaje no era chévere. Yo estaba más tragada que calzoncillo de torero; él era mucho mayor que yo, entonces, como que parte de su discurso era como: ‘Tú tienes que… para que yo pueda seguir contigo, porque tú eres una niña y yo soy un grande’. Él me llevaba un montón de años; yo tenía 15 y él 27, una cosa así”, explicó ‘Chichila’.

Pese a eso, asegura que después se “desquitó” y en la entrevista con ‘Diva Rebeca’, que se puede escuchar completa en el siguiente video, Cecilia Navia hasta terminó hablando de intimidades de ella con su actual pareja, el actor Santiago Alarcón. Lo del pacto y la virginidad aparece desde el minuto 1:48.