En las historias, la joven no solo reaccionó al hecho de que Marbelle no reconozca a su nieto, sino que respondió una duda muy recurrente de sus seguidores, que tiene que ver con su relación con Rafaella Chávez, su hermana.

Un usuario de la plataforma le preguntó a Angie si le molestaba que su mamá hablara más de ‘Rafa‘ que de ella, a lo que respondió:

“Todos me han hecho esa pregunta, y no, no siento celos de mi hermana. Obviamente no, porque ella es mi hermana, mi bebé, mi consentida, mi todo. Entonces no”.

Pero la duda respecto de este tema no cesó con la mencionada explicación de la hija menor de la intérprete de ‘Adicta al dolor’; luego, otro seguidor afirmó: “Usted envidia a Rafaella”.

“¿Tendría que hacerlo? Por favor, es mi hermana. La amo“, concluyó Angie, de quien se conocen datos como trabajo, pareja y a qué edad fue adoptada por Marbelle.

Esta es al grabación, que ya no aparece en su perfil, pero que fue replicada por una cuenta que sube contenido de famosos:

Cabe mencionar que hace algunos días la joven dijo qué piensa su madre de su orientación sexual y de su hijo, esto, antes de que la artista nombrara al pequeño como su nieto (entre comillas).