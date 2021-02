green

La hermana de la cantante aprovechó su visita a las playas de Cancún, México para mostrarles a sus seguidores los diseños que se hizo en su cuerpo. “La que no se iba a tatuar ‘nunca’ esto me hace pensar que siempre seremos cambiantes y con el tiempo no seremos los mismos”, escribió en el post de la publicación.

Ver esta publicación en Instagram

En las imágenes mostró tres de sus tatuajes; uno en la parte derecha de su cadera, otro en la parte izquierda, y el último en su espalda, sin embargo no es legible lo que dice cada uno.

Tras la publicación las fotografías se hicieron virales y la comunicadora aprovechó para hablar de los cambios que ha tenido en su vida y en sus gustos en los últimos años. “Ahora me gustan los tatuajes y cada uno representa algo importante en mi vida”, explicó.

Sin duda, en los últimos días María Alejandra y Paola Jara se han robado las miradas y la atención de los seguidores tras mostrar su belleza en redes sociales.