“¿Cuántas más ponen al novio o al esposo a quitarles las extensiones?”, preguntó la artista de ‘Mala mujer’ —que habló con Pulzo del negocio que montó en pandemia y seguro le dejará platica—, al confesar que el intérprete de ‘Dulce pecado’ sí le ayudaba con ese tema.

Pero Jessi Uribe no se fijó en lo de las extensiones, sino que celebró porque pensó que su pareja le había dicho esposo. “¡Eso me gusta! No me digas novio, yo no soy tu novio”, manifestó.

(Vea también: Paola Jara aclaró si dedicó ‘No me preguntes’ a alguien; rumoran que se la cantó al ex)

En ese momento, Paola Jara le dio a entender que no se había referido a él como su marido, pues aseguró: “Pero todavía no nos hemos casado” y, luego, ante la actitud de su amor, para suavizar el tema añadió: “Vamos a ser novios siempre, así nos casemos” (cabe recordar que ella ya respondió a pregunta de si en el 2021 habrá boda).

No obstante, eso no convenció al cantante, que siguió en contra de la declaración de su pareja y agregó: “Sí, pero es que la palabra novio no me gusta, porque yo vivo contigo; ¡estamos viviendo!”.

La famosa, por su parte, mantuvo su postura y añadió una palabra que tampoco le gustó mucho a su novio. “No importa, estamos rejuntados”, confirmó ella, y él refutó:

“¿Cómo así rejuntados? ¿Por qué rejuntados? ¡No, yo no estoy rejuntado! ¡Yo estoy viviendo contigo! ¡Yo estoy feliz de vivir contigo! ¡Yo no estoy rejuntado!”.

Ahí, el intérprete se vio un poco serio, por lo que su novia expresó: “Ya le dio la bobada”, al tiempo que él le pidió que se retractara de lo de “rejuntados”. Entonces, ella le contestó: “Estaba mamando gallo”, pero Jessi aclaró: “Estamos viviendo y conociendo. […] Tú eres mi mujer, no eres mi novia”.

“Yo quiero ser novia eterna”, insistió Paola Jara, que también se puso seria unos segundos, pero el famoso insistió con que no eran novios, porque:

“La novia es por debajito. […] Ya llevamos más de un año viviendo… Eso de novios es pa’ los chinitos”.

Al final, las estrellas de la música popular se gozaron lo sucedido y él hasta la molestó a ella para que se quitara el tapabocas y poder saber si estaba brava, pero ella le dio solo gusto a medias, pues le recordó que se encontraba en un aeropuerto y eso no estaba permitido, por seguridad.

Video: Jessi Uribe dice que no es novio de Paola Jara

El tema terminó con un “te amo”, como se puede ver en la siguiente publicación con lo sucedido, que replicó una cuenta de Instagram que suele mostrar contenidos de famosos. Como la grabación está dividida en tres partes, para ver todo hay que dar clic en las flechas o deslizar.