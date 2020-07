View this post on Instagram

Jessi Uribe compartió una imagen donde lució su nuevo tatuaje. Sin embargo, muchos de sus seguidores lo criticaron por qué esté quedó mal escrito, ya que le faltó la letra S en la palabra END🤯. . El cantante no se aguantó y respondió algunas de las críticas y justificó dicho error 😅. . Cabe mencionar que encontramos el diseño que se realizó y es fácil de remediar 🤔.