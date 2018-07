Agradecido con Dios por esta princesa de mi corazón mi #marthina el ángel de la familia mi hija gracias Dios no tengo como pagarte todo lo qué haces por mi y mi familia @karolina_0126 gracias por esta princesa amor mío te amo mi bebe hermosa me has hecho el hombre más feliz de el mundo con esta princesa mía que se que me va a cambiar la vida @diomedesdejesus @patriciaisabelacosta @rafaelsantosdiazoficial mi vida entera sé que papá y @martineliasdiaz desde el@cielo nos bendicen y nos cuidan y ahora más con esta princesa

A post shared by Luis Ángel Díaz (@luisangeldiaza) on Jul 8, 2018 at 7:05am PDT