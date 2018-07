Después de dos dias de viaje ya listos en Moscú con mis @santiagobolivarc @francisco_boli y #OscarBolivar para ver la final #franciavscroacia #futbol #rusia2018 #mundialrusia2018 #FiFa #Familia

A post shared by Gustavo Bolivar (@gustavo_bolivar) on Jul 11, 2018 at 7:09pm PDT