Cuando hay un loco en la casa y todos tus amigos le siguen la corriente!!! Los amo locamente…. Gracias mi amor @mati.mier por la bienvenida… Te amo coshitaaaa 🤣🤣🤣🙌🏻🙌🏻🇷🇺🇨🇴 (primer video actuado, segundo real… desliza 🤣) @lacelosaoficial que gran manejo del lenguaje 🤣 @innoballoons cómplices 😍🙌🏻

