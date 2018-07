No te quedes por fuera de nuestra SÚPER POLLA MUNDIALISTA 🎉⚽️♥️ Entra YA a ➡️ hotshapers.com.co sigue los pasos y gana muchos premios! #hotshapers #pollamundialista #concurso #promociones #descuentos #premios #mundial2018

A post shared by Hot Shapers Colombia (@hotshaperscolombia) on Jun 18, 2018 at 4:56pm PDT