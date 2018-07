Pagando apuestas! 😳😒🙆‍♀️ gracias @mateoc17 @monyrodriguezoficial @diaadiacaracoltv creo q tengo un aire a @susoelpaspi @thesusosshow

A post shared by Carolina Soto (@caritosotooficial) on Jul 11, 2018 at 6:57am PDT