La intimidad no sólo abarca el sexo, compartir la ducha fuera del plano sexual, nos pone al cuidado del otro en un terreno de mayor vulnerabilidad, por lo que es una manera de afianzar la unión e incrementar la confianza. • Si no gozas de mucho tiempo libre durante la semana, puedes tomarte unos minutos de una actividad que está dentro del itinerario para compartirla con tu pareja. • El ejercicio de exploración física ayuda a establecer un reconocimiento real de la corporalidad de tu pareja; el sexo se suele enfocar en partes específicas de la anatomía, por lo que el hecho de enjabonarse entre ustedes les permite una exploración del cuerpo distinta a la habitual y se recomienda para quienes aún se sientes inseguros de exhibirse desnudos frente a su pareja. La corporalidad ayuda a reconocer a la persona. • Fuera de distractores cotidianos, puede convertirse en un momento de calma que te ayude a regular los niveles de estrés durate el día.