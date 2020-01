View this post on Instagram

Lumar Alonso tiene 38 años, o sea que me lleva 18. Hemos llegado más de una vez a la apresurada conclusión de que la brecha de la edad es algo con lo que no podemos pelear y terminamos… Yo no sé cuál es el sentido de la vida y no entiendo gran cosa; pero entre lo poco que entiendo está que me haces feliz, que llevo 4 días viéndote y poniéndome a llorar de la emoción que me genera tu carita cuando me dices mámor y que estoy convencida de que mi vida es contigo y que no imagino un lugar mejor que nuestro cuarto desordenado. ¿Te amo si? ¿Pofavo si?