View this post on Instagram

Hola mis super amigos (as) hoy es un #tbt especial♥️, y creo que " pedro el escamoso" debería hacer parte de ese libro jajaja🎥; porque hace parte de nuestra bella historia, pues con amor quisimos llevarles muchas emociones, las bonitas, las "mássimas mis mompirris"… Generalmente subo mis tbt a las historias, pero, hoy dejo que esta sea permanente… Los amo👫, nunca los olvido, así me ausente un poquito. #actor #artista #artist #Colombia #acting #film #feliz #escribir