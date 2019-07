D’Alessandro respondió a ‘La Red’ lo que tantas querían saber: ¿quién lo grabó y por qué subió a sus redes el video?

Tal era la intriga de sus admiradoras que la grabación llegó a casi 1,2 millones de reproducciones y a más de 50.000 comentarios, en su gran mayoría, idolatrando el cuerpo del actor y, en especial, sus nalgas.

“Eso fue en una casa increíble en Barichara (Santander) y ese era el baño que me dieron, era como una jungla y tenía como un pedestal. Dije: ¡Dios mío! Esto es una maravilla, aquí hay que grabarse porque me pareció bonito y ya, no era que se lo iba a mandar a nadie, no”, dijo al programa.

Para la tranquilidad de muchas, él mismo se grabó y confesó en la entrevista que lo subió para ver cómo reaccionaban sus seguidores.

“El video original no existe, ya está borrado y eliminado de mi teléfono. Obviamente el plano era mucho más abierto y se veía todo. Dejé el video ahí y no le paré bolas; pasó una semana, veo el video y dije: ¿será que lo publico? Empecé a jugar con el formato de Instagram y justo lo cortó ahí, entonces dije: ¡alborotemos el avispero!“, comentó en ‘La Red’.

¿Fue muy cómico porque gente que me conoce sabe que no soy muy exhibicionista y me preguntaban qué o por qué lo hice?, añadió en medio de risas.

En el siguiente informe pordrá ver la entrevista completa que el programa le hizo a Luciano D’Alessandro sobre el tema: