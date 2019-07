¿Aún hay que avisar que esta nota contiene ‘spoilers’ de la película ‘Avengers: Endgame’? Por si acaso, queda advertido.

El momento en que sucede la escena es justo después del famoso “Yo soy inevitable” y “Yo soy Ironman” que marcó el clímax del filme.

Tony Stark (Robert Downey Jr.) queda moribundo y a duras penas alcanza a despedirse, tras lo cual muere. En la película hay algunas reacciones a este momento, pero la versión recién divulgada por USA Today amplía lo que sucedió al apagarse la vida de uno de los Avengers más queridos.

Desde Pepper Potts hasta los superhéroes más nuevos se arrodillan ante su cadáver y le rinden un sentido homenaje por su sacrificio.

Esta es la escena que tiene acongojados a los aficionados:

We have an EXCLUSIVE @Avengers deleted scene from #Endgame that gives fans a heroic must-see moment → https://t.co/Y0tiB90wX7 pic.twitter.com/QZDxovUCT2

— USA TODAY Life (@usatodaylife) July 26, 2019