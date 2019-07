View this post on Instagram

hola. existen los seres humanos multinacionales. esta semana lo último que esperaba tener que hacer era explicar el porqué de mi participación en las manifestaciones de mi isla. “colombiana arrepentida!”, “escoja de donde es!”, “nena confundida; primero colombiana y ahora puertorriqueña, decidete!” soy orgullosa de mi nacionalidad múltiple. no me siento menos colombiana por estar dando la cara en la isla que me vió nacer. no quita mi crianza colombiana, y mucho menos mi identidad colombiana. no me toca escoger, mi ADN y ambos pasaportes me lo confirman. punto aparte. • llevamos casi dos semanas manifestándonos cómo pueblo.. suplicando no sólo la renuncia de ricardo rossello, sino el comienzo de una remodelación COMPLETA del gobierno puertorriqueño. ya van generaciones en ‘el aguante’ y seguimos marchando a decir que No Más. la manifestación del lunes nos vió vestidas tal cómo dios nos trajo a esta tierra roja. tuve el honor de caminar junto a #lashijasdelacrisis , demostrando que la expresión artística, corporal y en unión es algo de mucho poder. gracias a @raizamontes por el hogar. gracias a @valeriamartiro por capturar este momento. a @anmrpg por ser un gran símbolo de inspiración durante esta lucha, y todas las 30+ mujeres hermosas que caminaron bajo sol y lluvia agarradas de mano. que honor. seguimos gente que esto es sólo el comienzo. nos vemos hoy de nuevo … y mañana.. • @melmichellerr por ser la artista detrás de esta producción