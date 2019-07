Como reportó TMZ, la nueva vuelta al sol de la ‘Diva’ empezará en un lujoso deportivo, que reportaron como un Porsche (descapotable) 911 GT3 modelo 2019, que cuesta 175.437 euros, más o menos 623 millones de pesos colombianos.

El vehículo es de color rojo, y por lo que quedó registrado en las fotografías compartidas por el portal ella quedó más que complacida con el detalle que tuvo su prometido, quien le dio los buenos días en redes con un romántico video que cuenta en fotos su historia de amor.

El exdeportista registró la entrega de su ostentoso regalo, que llegó a donde Jennifer con un moño amarillo sujeto a su capó, y ella no perdió tiempo para subirse a este.

Pero esto es apenas una de las muchas sorpresas, pues la gran celebración del cumpleaños se dará en ‘Star Island’, ubicado en la costa de Miami Beach, y por como se empezó a adecuar el lugar promete ser una fiesta inolvidable.

Este es el deportivo:

A-Rod Gifts Jennifer Lopez a New Porsche for Her 50th Birthday https://t.co/owcP2jFPpB

— ATTR RADIO (@AttrRadio) July 25, 2019