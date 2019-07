View this post on Instagram

I feel it comin' together People will see me and cry, fame I'm gonna make it to heaven Light up the sky like a flame, fame I'm gonna live forever Baby, remember my name Ph: @nicolasasprilla Hair: @rudedudecol styled by @badawigs #richgirl #dragqueen #queer #pride #pridemonth #LGBTIQ #gay #color #nigthlife #localdrag #dragmakeup