La fea con más suerte de la televisión no solo tiene ahora al amor de su vida sufriendo por ella sino que hay un atractivo francés que quiere enamorarla, aunque los rezagos del corazón de ‘Betty’ no le permiten darle una oportunidad.

Es por lo anterior que varios usuarios en Twitter se han molestado con el personaje, pues se les hace imposible pensar que ella no le dio una oportunidad Michel, el hombre que muchas desearían tener.

Además, algunos han aprovechado para burlarse del mal de amores que está enfrentando ‘Armando Mendoza’, quien ya no solo le dio rienda suelta a sus sentimientos sino que presume a la ‘Betty’ -que aún tenía capul- con orgullo.

Estas son algunas de las reacciones que han dejado los usuarios:

Yo no puedo perdonarle a Betty que no se besara con Michel, Dios le da pan al que no tiene dientes. #YoSoyBettyLaFea

