Luego del revuelo que causó la filtración de un ‘flyer’ en el que se anunciaba la visita de los dos grupos, la noticia fue confirmada por Flora Music este lunes.

Flora Music

Los californianos de The Offspring sacudieron al mundo cuando el hardcore estaba en auge y aparecieron con un récord en ventas de ‘Smash’, su tercer larga duración.

Recientemente, ‘Noddles’ Wasserman, guitarrista de The Offspring, confirmó que el nuevo disco de la banda está listo. Incluso, han presentado una nueva canción durante sus presentaciones en vivo, titulada ‘It Will Not Get Better’.

Este nuevo disco de será el décimo en su carrera y el primero en 7 años, desde el lanzamiento del álbum ‘Days Go By’ del 2012.

Por su lado, Bad Religion se encuentra actualmente promocionando su 17º álbum de estudio ‘Age of Reason’.

Las entradas para este concierto estarán disponibles a partir del próximo 31 de julio en preventa exclusiva para clientes de bancos Aval, a través del sistema Eticketablanca.com, en el teléfono 1 4824272 y en puntos físicos de Etickeblanca.

Precio especial Grupo Aval: $213.000 + servicio

Precio especial Grupo Aval: $226.950 + servicio

Precio venta general a partir del 5 de agosto: $267.000 + servicio