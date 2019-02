“Camina con Dios”, esa es la frase que le escribieron al progenitor y que tenía su hijo, tal como mostró un grupo de fans de Legarda y su novia Luisa Fernanda W, en Instagram.

En esa cuenta, además de exhibir el momento en que a don Fabio le estaban haciendo el tatuaje, compartieron un video de cuando el cantante explicó por qué tenía ese grabado.

“Es la frase que me da tranquilidad. Cuando me siento ansioso, siempre me repito esto; cuando siento miedo, me repito esto y me quita todos los miedos. Ese es el significado”, dijo Legarda en su momento.

Cabe recordar que las primeras palabras en su piel en honor al artista que lució don Fabio fue “Te lo dije”. Ese tatuaje también se lo grabaron la mamá y las hermanas del cantante, pocos días después de su muerte.

Aquí el carrusel que el grupo de fans publicó con la instantánea del nuevo homenaje de don Fabio a su fallecido hijo y la grabación en la que Legarda daba el significado que tenía para él la frase “Camina con Dios”. La publicación es de la semana pasada, pero se popularizó hasta este miércoles.