Hoy, el periodista de RCN sigue en recuperación, ya en casa y de vuelta a su trabajo (donde lo recibieron con emotivo mensaje), pero señaló en la reciente edición impresa de Vea que la experiencia que vivió fue difícil.

Y es que recordó que hubo un instante en el que sintió “angustia”, porque pensó que se iba a morir; es más, sabe que estuvo en sala de reanimación.

“Uno piensa en los hijos, en la esposa, en la mamá, en lo que hizo o no hizo, en lo que ha hecho o ha dejado hacer; y, de pronto, no ha tenido el valor de reconciliarse o perdonar a alguien”, fue parte de lo que narró el comunicador en la revista.

El también presentador del ‘Cazanoticias’ y ‘Valientes’ de RCN no solo confirmó que vio el túnel, sino que detalló en la publicación su sentir ahí y cómo era ese lugar.

“Cuando tuve el infarto empecé a ver como una pared, una especie de túnel donde sentía que me iba. En la sala de reanimación me tomaban de la mano y me decían que me tranquilizara, que estaba fuera de peligro, que estaba con ellos. Pero la angustia de sentir que me iba, el temor de que no me salvara era tan fuerte, era una situación angustiante, dolorosa. […] Es fuerte, difícil, es un frío tenaz, una oscuridad que por momentos me iba y venía. […] Mi vida estuvo en peligro en el momento inicial y mientras llegaba hasta la clínica. En la sala de reanimación estuve unos minutos”, contó el periodista de Noticias RCN.