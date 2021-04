green

Después de haber sufrido un infarto y estar cerca de morir hace un mes, Felipe Arias aseguró que llegó a pensar que no iba hacer más periodismo en su vida y que no volvería al informativo, ya que creía que no tendría las mismas facultades físicas.

“Los extrañe a todos. Me emocioné cuando entré a la redacción porque a veces dude en que iba a volver. Yo decía que no iba a quedar con las mismas facultades físicas para realizar mi trabajo”, precisó en su regreso al Canal RCN.

Arias, adicionalmente, reveló nuevos detalles de la situación que padeció el pasado 11 de marzo mientras presentaba el noticiero. El manizaleño puntualizó que fue sometido a dos cateterismos por cuenta de tres arterias obstruidas, “una estaba tapada al 100 %”.

Nuestro valiente Felipe Arias ✌️ regresó hoy a #NuestraTele 🙌 Emocionado y agradecido se mostró al reencontrarse con todo su equipo. ¡Bienvenido, @FelipeArias71, a tu casa! 💚📺 Vea aquí este emotivo momento cargado de lágrimas y aplausos ► https://t.co/ivKiAMZf2x pic.twitter.com/oHzlz9U4RJ — Noticias RCN (@NoticiasRCN) April 12, 2021

Aunque todavía tiene algunos inconvenientes físicos, el conductor de televisión afirmó que está muy feliz de volver al espacio informativo y hacer lo que más le gusta. De igual manera, le agradeció a Dios por darle una segunda oportunidad.

“Gracias, los quiero mucho. La verdad no pensé que fuera a volver. Muchas gracias por todo el apoyo. Estoy muy feliz. Esto es una sonrisa”, manifestó entre lágrimas durante la bienvenida que le organizaron sus compañeros.

Este domingo, por otro lado, Felipe Arias aprovechó el anuncio de su regreso a Noticias RCN para saludar a sus colegas Jessica de la Peña, Johana Amaya, Ricardo Henao y José Manuel Acevedo (director del informativo), quienes estuvieron muy pendientes de él durante ese difícil momento.

Felipe Arias rompió en llanto en su regreso a Noticias RCN luego de infarto