Felipe Arias ya se encuentra en su casa, recuperándose de los problemas cardiacos que sufrió hace una semana y media. El periodista reapareció este fin de semana en Noticias RCN, dando unas cortas declaraciones de agradecimiento en el informativo, y este martes dio detalles de lo que le sucedió aquel jueves 11 de marzo en el que el país se enteró que había sido trasladado de urgencias a una clínica de Bogotá.

Lo hizo en un Facebook Live con la revista Semana. Arias confirmó allí que sufrió un infarto porque tenía tres arterias obstruidas. Lo que nadie sabía es que el periodista manizaleño empezó a sufrir ese episodio cardiaco durante la emisión matutina del noticiero y que tuvo muchas complicaciones para llevar a cabo una entrevista, porque los síntomas que presentaba eran muy intensos.

“El miércoles 10 de marzo empecé a sentir una presión en el pecho, era una tarde. Sentí dolor de cabeza y opresión en el pecho. Esa noche me mejoré. Me levanté al otro día perfectamente, empecé a presentar el noticiero, tuve un estrés y empiezo a sentir esa opresión en el pecho desde las 6:30 a.m.“, indicó el comunicador en la parte inicial de su relato.

Arias le dijo a una de sus compañeras que se sentía muy mal, pero prefirió continuar presentando las noticias y realizar una entrevista que había programado con el policía que vio morir a su compañero luego de que un delincuente venezolano le disparara. El periodista llevó a cabo la charla con el agente, pero durante la misma sintió que ya no podía aguantar más lo que le sucedía a su cuerpo.

“Llegó el policía y ellos no notaron nada. Me pedían fotos y yo trataba de sonreír en las fotos, pero yo era con ese dolor y esa opresión en el pecho muy fuerte. Y empieza una sudoración. Yo creo que es la peor entrevista que he hecho. No me acuerdo ni qué le pregunté, ni qué dije yo”, recordó Arias.

Lo cierto es que el presentador se estaba empezando a infartar. Es por eso que técnicos y compañeros del Canal RCN hicieron lo posible para sacarlo rápidamente de las instalaciones de ese medio de comunicación y llevarlo a la Clínica Colombia.

“Ya estaba infartado, es cierto, así es. Sentía una obstrucción en la tráquea y una opresión en el pecho, como si me hubieran puesto un bloque de cemento. Esa entrevista no pudo durar más de tres minutos porque yo me quería deshacer rápido de las preguntas. No escuché bien las respuestas, conecté a la mamá del policía y yo creo que ni la dejé hablar. Yo ya me estaba yendo, el dolor era impresionante”, confesó el periodista.

Arias llegó a la clínica a punto de perder el conocimiento. El presentador recordó que solo veía un muro negro y sentía que se iba cayendo poco a poco, pero que él trataba de evitar su descenso completo y sentía desesperación. Sobre las palabras que recuerda que le dijeron cuando llegó a urgencias, el periodista señaló: “Me dijeron: el infarto es muy fuerte, tiene la obstrucción de tres arterias”.

El manizaleño estuvo en una unidad de cuidados intensivos y superó dos cateterismos que le practicaron. Arias continuará su recuperación en su casa y solo hasta dentro de un par de semanas volvería a figurar en la pantalla chica, presentando las noticias como lo hace desde hace más de 10 años.