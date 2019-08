View this post on Instagram

@manuelbusquetsemiliani . Hablar de él, de la bondad de su corazón, de lo terso de su carita, de todos los días que compartimos, de las novelas que hicimos y de las veces que nos reímos, será tarea desde hoy.. Recordar y hacerles recordar a este gran ser humano, a este gran actor, a este gran amigo!! Sentarse a escucharlo era un regalo! Cada palabra tenía sentido por cómo la interpretaba Manuel… Al igual que Jaimito Santos, quien también partió hace 2 días, toda una vida dedicados a “el arte de entretener”… Buen vuelo Mi Manuelito!🌹 Consuelo, mi Richi, te abrazo!! A las familias de los dos, fortaleza. Y para mi y para ustedes, a vivir, amores!💖💖💖💖💖💖💖💖🙏🏻