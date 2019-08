View this post on Instagram

Hoy es un dia de esos que tu corazón esta arrigadito 💔… y la verdad no me gusta mucho tocar el tema pues es muy personal, se lleva en el alma y en el corazón, pero les quiero compartir un poco esta experiencia. En esta foto empezamos la lucha con el “Señor cáncer”, una palabra muy alarmante y curiosa, pues no fue para nada fácil, vivimos momentos muy angustiantes y dolorosos, fueron dos meses y medio donde seguías mostrando el ser tan maravilloso que eras y lo confieso muchas veces rechacé la situación, algo muy normal pues tenia miedo a perderte, pero la verdad nunca perdí la fe que Dios iba hacer contigo algo sobrenatural y ahora que lo pienso lo cumplió, porque simplemente viniste a hacer en este mundo lo que tenías que hacer, lograste todo lo que te proponías, nos criaste en los valores mas maravillosos, porque aún así con nuestros errores, siempre ha ganado mas todo lo que nos inculcaste, tu viniste hacer en este mundo una tarea muy difícil, yo diría que fue corto el tiempo, pero lograste, lograste dar amor sin esperar nada a cambio, ayudar al mas necesitado porque tu corazon es así… ¡noble y bondadoso!, podria decir que era pero no, sigue siendo bondadoso porque aqui se quedó con nosotros como tu sonrisa.😌 Angelito mio te amo demasiado✨❤️🙏🏻😢