Las palabras las escribió la mujer comparando su historia con la de la celebridad y consciente de que por eso podía recibir comentarios en contra.

“Se cumple el dicho o el adagio: ‘El muerto al hoyo y el vivo al baile’. Es que hoy en día los sentimientos no existen, es más importante el ser que nos dio la vida y para esta joven solo importa salir en las redes sociales como si nada. Sé que me van a caer un montón de insultos, pero cuando perdí a mis padres el dolor fue muy grande y duré mucho tiempo para sonreír… Bueno, a ella la aplauden porque ya superó la muerte de su padre”, fue la forma en que juzgó la usuaria a la modelo.

Ante eso, Daniela demostró que ‘la educación no pelea con nadie’ y le respondió cordialmente a la mujer, en un mensaje en el que la invitó a no criticar, porque “nadie sabe lo de nadie”, y en el que le explicó que si sonríe a pocos días del fallecimiento de su padre (el 12 de julio) es porque él le enseñó a siempre estar así.

“No me conoces, no sabes qué es realmente importante para mí. Algún día tendremos la oportunidad de sentarnos y ahí tendrás la oportunidad de conocer mis sentimientos. Dios te bendice”, añadió la modelo en su respuesta, donde también le aclaró a su crítica que en el caso de su padre no aplica nada del “muerto al hoyo”.

“Gracias a Dios mi papá fue un ser tan maravilloso que está en la gloria de Dios. Otro motivo para sonreír”; puntualizó.

Aquí unas capturas de pantalla de la crítica a Daniela, y la diplomática contestación de la famosa.