Falcao primero se refirió a lo mucho que le costó superar la partida de su papá, tanto que le hacía llamadas, inconscientemente. Luego, Daniel Habif, quien lo estaba entrevistando, le preguntó: “¿De qué murió [Radamel García]?”.

“A él le dio un infarto; estaba jugando tenis —era un apasionado por el tenis; después de que se retiró de jugar al fútbol, su deporte favorito fue el tenis”, respondió‘el Tigre’, como llaman a Radamel Falcao desde que Gonzalo Ludueña lo apodó así.

Segundos después, el jugador de la Selección Colombia recordó que el fallecimiento de su progenitor se dio pocos meses después de la muerte de Herbert King, actor de ‘Pasión de gavilanes’ y ‘Nuevo rico, nuevo pobre’ que era tío de ‘Falca’, y por la misma causa.

“Justo cinco meses antes de que él [Radamel García] falleciera [a los 61 años], había fallecido su hermano [Herbert King], que era actor en Colombia, mucho más joven [de 55 años], y yo me asusté. Entonces, le pedí [a mi papá] que se hiciera todos los análisis, pero él le tenía pavor a un análisis, no se lo quiso hacer y era el más importante, y no me dijo… y al final, cinco meses después de que su hermano había fallecido, él falleció de lo mismo”, explicó el esposo de Lorelei Tarón.