Falleció el actor samario Herbert King 🙏🏻 , tío de Radamel Falcao García. "Vas hacer falta tío. Te fuiste muy pronto, pero Dios lo permitió así. Gracias por todo", dijo 'El Tigre'🐯😢. #HerbertKing participó en reconocidas producciones 📺 como #Diomedes, el cacique de La Junta (2015), #ElCapo (2009), #EnLosTaconesDeEva (2006), #FranciscoElMatemático (1999), entre otras. Diferentes artistas y personalidades lamentan la muerte de este gran actor colombiano 🇨🇴. Su partida, al parecer, se podujo por un paro cardíaco. #QEPD #Actor #SantaMarta #Televisión #Entretenimiento #Falcao #NoticiasRCN.

