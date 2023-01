García King cumple hoy cuatro años de muerto. El exfutbolista de Santa Fe y Unión Magdalena falleció el 3 de enero de 2019, a sus 61 años, luego de presentar problemas de salud mientras jugaba tenis, en Santa Marta.

‘El Tigre’ no se pronunció en ese momento, sino cinco días después, cuando publicó 10 emotivas fotos de su progenitor junto a un sentido ‘post’ en el que, entre otras cosas, expresó: “Papi: es difícil encontrar palabras en este doloroso momento. Me queda la alegría por los momentos tan intensamente vividos a tu lado. […] Gracias por los valores que me transmitiste, por ser mi amigo, mi entrenador a tiempo completo”.

Desde entonces, y año tras año, Radamel Falcao García Zárate recuerda a su papá, pero adicional al aniversario de su muerte ha hablado de él en entrevistas, incluida la de Habif, donde dijo que para él fue “muy duro” superar la partida de su padre, al punto que a veces no recordaba que había fallecido y lo llamaba.

“Yo quise ser jugador de fútbol por él. […] Fue muy duro [que muriera], pues era mi amigo; compartía muchísimo con él, como padre y en el fútbol. Muchas veces iba de vacaciones con nosotros, tratábamos que las familias fueran y él estaba ahí siempre”, fue lo primero que relató el capitán de la Selección Colombia, y continuó:

“Era de esas personas con que podía hablar todos los días… un día de fútbol, un día de otra cosa, [de cualquier tema]. Entonces, cuando se fue, a veces marcaba su número inconscientemente; me costó mucho aceptarlo”.

La declaración completa de Falcao reconociendo que tuvo que hacer un proceso para superar la muerte de su padre se puede escuchar en el siguiente video de Daniel Habif (minuto 22:04); la entrevista la dio ‘el Tigre’ un año después de la pérdida que sufrió y se recuerda hoy en el aniversario de muerte de Radamel García King.

Luego de escuchar el testimonio de ‘el Tigre’, el entrevistador le reveló que a él le sucedió algo idéntico cuando su progenitor se fue de este mundo.

