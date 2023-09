Anahí ha vuelto a estar en boca de todo el mundo luego de las primeras presentaciones del tour de regreso de RBD, ella es una de las artistas principales junto con Dulce, Maite, Christopher y Cristian.

La cantante y actriz estuvo fuera del mundo del espectáculo por un tiempo luego de que ella se comprometiera con el político Manuel Velasco, con quien actualmente, tiene un matrimonio estable, además de dos hijos, Manuel y Emiliano.

Lo del matrimonio ahora vemos que pudo estar en peligro y no realizarse, esto lo sabemos por una reciente entrevista que Anahí tuvo con el periodista Joaquín López-Dóriga, En esta plática, el periodista asegura tiene información confiable sobre que el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, le habría aconsejado a Manuel Velasco, no casarse.

Voy a decir una cosa que seguramente me vas a decir que no, pero tengo confirmada la información. En su momento, el presidente Peña Nieto y su secretario de Gobernación le dijeron a Manuel Velasco y a Anahí que no se casaran.