Lo primero que expresó la reportera del informativo de Caracol Televisión, que es imitada por María Auxilio Vélez, es que respeta a quienes no les gusta su estilo de contar las historias y destacó que “eso está bien”, pues a ella no le molesta la diversidad de opiniones.

(Vea también: [Video] Érika Zapata se enredó en transmisión de Noticias Caracol por culpa de su estatura)

No obstante, hay algo alrededor de eso que sí está incomodando a Zapata y, por eso, en su trino afirmó: “Lo que sí me duele es que duden que soy una persona preparada”.

Adicionalmente, la periodista justificó su comentario y añadió que “el 80 por ciento” de su vida se la ha pasado “ en universidades, preparándose.

Lee También

También justificó su forma de narrar —que, por cierto, hace unos días le significó decenas de elogios— en que ella quiere hacer un periodismo diferente, pensando en la audiencia.

“Quise apostarle a un periodismo traducido al lenguaje de la gente”, puntualizó Érika en su publicación.

Respeto que haya personas que no gusten de mi estilo narrativo y eso está bien. Lo que sí me duele es que duden de que soy una persona preparada. El 80 % de mi vida lo he pasado en universidades. Quise apostarle a un periodismo traducido al lenguaje de la gente. Fin.

— Érika Zapata (@ericayasmin4) December 7, 2022