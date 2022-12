La periodista, que se ha hecho conocida por su particular acento paisa, terminó narrando la acción imprudente de un patinador que se agarró de un bus para impulsarse y así moverse por una calle de Medellín. Todo eso, mientras hablaba por celular.

“Miren lo que pasó en el país del Sagrado Corazón, es decir Colombia, exactamente en la ciudad de Medellín, barrio Santo Domingo. Un hombre en patines pegado a un bus de transporte público”, comenzó narrando la periodista de Noticias Caracol.

Esta es la particular narración de Zapata:

Jajajajajajajajq, Colombia me sorprende día a día. pic.twitter.com/zo11OuVYZh — Memes Universidad Nacional (@nacional_memes) December 4, 2022

Posteriormente, Zapata siguió con la particular narración de los hechos que se dieron en una calle de la capital antioqueña y se viralizaron en redes.

“Va hablando por celular, ni pena le dio, ni miedo le dio, las autoridades lo están buscando para imponerle tres comparendos por imprudente. Puso en riesgo su vida, también la de los demás; como dicen por ahí que se cayera todo menos esa llamada. Quien sabe con quién estaba hablando”, agregó Zapata en su informe.

La periodista paisa recibió varios comentarios en redes sociales en los que la elogiaban por su particular estilo al momento de narrar lo que pasaba en el video viral.

“Oigan, la reportera es un éxito”, “Amo a esa periodista”, “Te queremos @ericayasmin4, te queremos”, “A mí me gusta mucho que sea ella misma y cante la noticia así”, fueron algunos de los comentarios en Twitter a Zapata.

Érika Zapata, de Noticias Caracol, recordó cuando trabajaba en una frutería

La antioqueña se sinceró a través de su cuenta personal de Twitter sobre cómo, al no conseguir empleo en el periodismo hace 3 años, buscó fórmulas para solventar las necesidades económicas de su familia.

“Hace tres años, antes de entrar a Caracol, yo trabajaba en una frutería. No había podido conseguir trabajo porque por mi estilo se me hacia difícil que me dieran la oportunidad”, afirmó.

Zapata agregó que ahora que trabaja la idea es apoyar a su papá con recursos para terminar la construcción de su casa y adquirir los uniformes del colegio para sus dos hermanos menores, por lo que su labor con el noticiero ha sido valiosa.

“Nunca creí que la vida me daría la oportunidad de ingresar a este canal que me cambió el camino. Todo han sido bendiciones. He podido sacar a mi familia adelante. De nuevo, cuento con la bendición de ingresar a un puesto en el noticiero que siempre soñé”, apuntó.