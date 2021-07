Aunque Barrera, mejor conocida como ‘Epa Colombia’, no ha podido salir del país por el proceso legal que tiene abierto, ya logró vender su producto fuera de Colombia gracias a una persona que la contactó para empezar a distribuirlo afuera.

“Amigas, yo estoy muy feliz. Un man en Panamá me dijo: ‘Ay Epa, que sus keratinas para traerlas’. Empezó como con 10 millones, ahora ese man me mete toda la plata a Bancolombia. Porque es que aquí no le brindan a uno la oportunidad y en Panamá me abrieron las puertas y yo dije: ‘Alabaré, alabaré’”, dijo la empresaria que estrenó caminioneta, parecida a la de la reina Isabel.

Amazon (plataforma de nivel mundial) también estaba interesado en comercializar sus productos, contó ella hace unos meses, pero no confirmó si hizo algún negocio para que personas de otros países le pudieran comprar.

Ahora el propósito de la también ‘influencer’ es seguir creciendo fuera del país (para lo que buscó un profesor de inglés), pero también en Colombia. Por lo mismo, aseguró que pidió un préstamo de 2.000 millones de pesos para comprar una bodega de entre 1.000 y 1.500 metros cuadrados, para sus keratinas.

Hace apenas unos meses, ‘Epa Colombia’ compró dos bodegas en Bogotá; una “mansión” de tres pisos y otra de cuatro pisos que llenó en poco tiempo y con las que ha brindado oportunidades de trabajo.

Por lo mismo, la ‘influencer‘ instó a sus seguidores a obrar bien, pues además parte de sus ganancias —aseguró— las dona a hogares de adultos mayores; asegura que el que hace el bien es recompensado.

Lee También

Este es el video de ‘Epa Colombia’ hablando de sus keratinas en Panamá: