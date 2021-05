green

‘Epa Colombia‘ sorprendió a sus seguidores este lunes luego de que compartiera unas historias en su cuenta de Instagram informando que próximamente se irá del país y que por lo tanto busca una persona que le enseñe inglés, a la que promete pagarle muy bien.

La ‘influencer’ no detalló si su viaje será de turismo o si se radicará un tiempo en alguna otra parte del mundo para emprender desde allí.

“Estoy buscando a alguien que me enseñe inglés, lo pago re bien. Le pago bien a la persona que me enseñe a hablar inglés. Me voy a desaparecer de aquí, me voy a ir”, contó Daneidy Barrera en la red social.

Al mencionar su viaje al extranjero, la también empresaria señaló que está a la espera de que su situación penal se resuelva en las próximas semanas. Cabe recordar que ella fue procesada luego de que destruyera algunas estaciones de Transmilenio durante protestas que tuvieron lugar hace varios años.

“Le dije al presidente Iván Duque: ‘Eh, mi papá. Necesito que me quite los delitos para poder irme del país. Necesito que me quite los delitos para irme”, bromeó ‘Epa’.

Hablando de forma seria sobre su situación ante la justicia, la bogotana concluyó: “Ya casito me hacen la última audiencia. Si no, yo mando eso para la Corte Suprema, pero me quitan mis delitos y me voy. Me voy, felicítenme. Me voy por allá a otro ambiente, para pasarla chimba en otro lado. Créanme que estoy muy feliz”.

La semana pasada, la joven dio de que hablar por la enorme casa que compró para distribuir sus keratinas. La emprendedora, que ya se compró un apartamento de 300 millones de pesos y un carro de lujo, también expresó su deseo por adquirir la casa de al lado, que también está en venta.