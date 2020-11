En sus historias de Instagram, la ‘influenciadora’, que recientemente se sometió a 5 cirugías en su rostro, dijo que gracias a la pandemia del coronavirus no tuvo que portar el brazalete electrónico que deben usar las personas en libertad condicional como ella (condenada por vandalismo por los destrozos que causó en una estación de Transmilenio hace un año).

Barrera incluso insinuó que la Fiscalía y Transmilenio están buscando encerrarla en una prisión, por lo cual, según ella, el ente acusador y la empresa de transporte estarían atentos para sorprenderla cometiendo algún delito.

Teniendo en cuenta esto, ‘Epa Colombia’, quien hace 2 meses estrenó apartamento, dijo que evitará cualquier situación que la pueda poner tras las rejas o la obligue a usar el mencionado brazalete.

“No les voy a dar la pata de que me metan allá y me coloquen una manilla, no lo voy a permitir. Me voy a portar rejuiciosa, no voy a tener ningún escándalo, ninguna demanda, nada, no puedo”, manifestó.