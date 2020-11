green

Mauricio Bastidas, que dio vida a ‘Pvc’ en la producción de RCN ‘Tres milagros’, compartió en sus historias de Instagram la tragedia por la que está pasando en un hospital, en el que aseguran no le han dado una atención propia.

El actor que sobrevivió a un disparo en el rostro que recibió durante un robo ahora aseguró en la red social lo “agarró una fiebre altísima” y que tiene los pulmones inflamados por lo que no puede respirar bien. Por esa razón fue internado en una clínica de Cali en la que le hicieron varios exámenes, incluida, al parecer, la prueba de COVID-19.

Aunque en unas primeras grabaciones Bastidas aseguró que ese malestar no iba a poder con él, en otras, publicadas este sábado, asegura que su salud se ha deteriorado bastante, que en la clínica no le han dado resultados y que solo ha sido atendido por enfermeros, gentiles, pero que al final no le han brindado la atención médica que dice necesitar.

“Ya son 3 días internos. Parece que el propósito de estar acá es deteriorarse más. No han entregado las pruebas, necesito saber. Ayúdenme a hacer bulla. […] Me atienden solo enfermeros, quizás amables, pero la amabilidad me importa un culo porque me estoy muriendo y a nadie le importa”, dijo el actor Bastidas.

El actor indicó que le pidió a la clínica que lo viera un médico, pero le dijeron que tenía que esperar a que el galeno de turno hiciera ronda. Asimismo, le avisó a su EPS que iba a tomar medidas legales por su situación.

“No voy a permitir que me maten así no más”, agregó el actor, manifestando que ya le duele todo el cuerpo del esfuerzo que hace para respirar.

En este video recogido por otra cuenta de Instagram se puede escuchar parte de la tragedia que vive Mauricio ‘Mauro’ Bastidas.